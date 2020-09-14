الكنيسة تبيح إجراء تجارب لقاح كورونا مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية

أكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن المسيحية تشجع العلم والعلماء وكل ما هو يساهم في تقدم البشرية ويخفف من آلام الإنسان.

وتعليقا على رأي الكنيسة في إجراء التجارب السريرية من أجل انتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، قال حليم، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الكنيسة لا ترى مانع من إجراء التجارب السريرية، بعد التجارب المعملية والتجارب على الحيونات بخصوص لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك الترحيب مرتبط بالالتزام بالمعايير الأخلاقية التي يجب مراعاتها أثناء إجراء هذه التجارب.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت السبت الماضي بدء التجارب السريرية على لقاح كورونا، بشركة فاكسيرا بشكل رسمي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها ستشترك في التجارب السريرية مع شركتي جي 42 للرعاية الصحية وسينوفارم CNBG وستستغرق مدة المشاركة في التجربة نحو 60 يومًا.

وأضاف البيان أن فترة المتابعة للحالات المتطوعة التي حصلت على اللقاح قد تستمر 12 شهرًا.

وشددت الوزارة على احترام خصوصية بيانات المتطوع، لإجراء التجارب ولن تتم مشاركتها مع أي جهات مطلقًا.

وتضمنت الاشتراطات حرية انسحاب المتطوع في أي وقت من التجارب السريرية دونما أي مسؤولية، كما لن ينعكس ذلك على المتابعة الطبية للحالة.