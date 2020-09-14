آمال اللقاح والاندماجات العالمية ترفع أسهم أوروبا

استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع على نحو إيجابي، حيث طغت الآمال حيال لقاح لفيروس كورونا وموجة من أنشطة الدمج والاستحواذ على بواعث القلق من خروج بريطاني غير منظم من الاتحاد الأوروبي.

وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7 بالمئة، ليسجل أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، وسط مكاسب مماثلة للأسهم الألمانية والفرنسية.

أوقدت الأنباء الواردة مطلع الأسبوع بأن أسترا زينيكا قد استأنفت التجارب السريرية على عقارها لمرض كوفيد-19 بعد تعليقها الأسبوع الماضي شرارة موجة من عمليات الشراء في شتى الأسهم. وصعدت أسهم صانع الدواء البريطاني 0.5 بالمئة.

في غضون ذلك، قالت إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق إنها ستشتري مصمم الرقائق البريطاني آرم من مجموعة سوفت بنك اليابانية بمقابل يصل إلى 40 مليار دولار وفي صفقة ستعيد تشكيل قطاع أشباه الموصلات العالمي، مما رفع مؤشر القطاع الأوروبي واحدا بالمئة.

وقفز سهم إيمونوميدكس المدرجة في فرانكفورت 109.7 بالمئة بعد تقارير بأن جيلياد ساينسز ستستحوذ على شركة العقاقير الحيوية الأمريكية مقابل 21 مليار دولار.