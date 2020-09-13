استقبال 10 متطوعين في تجارب لقاح كورونا: 250 جنيها في الجلسة

وصل عدد المتطوعين المشاركين في التجارب السريرية للقاح الصيني لـ10 أشخاص، تمّ استقبالهم في "الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا" التابعة لها.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إنَّ الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، استقبلت 10 متطوعين حتى هذه اللحظة، لافتًا إلى أنَّ أعمارهم تتراوح بين 30 لـ40 عامًا.

وتابع المصدر، لـ"الوطن" أن المتطوع يحصل على 250 جنيهًا مقابل الجلسة الواحدة، ووجبة طعام مع سرية تامة للبيانات والمعلومات لكل متطوع وفقًا لرغبة كل شخص، مشيرًا إلى رغبة العاملين بوزارة الصحة والسكان في التطوع مع أملهم في اللقاح الصيني بشكل كبير.

وقالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، لـ"الوطن"، إنَّه جرى توفير 10 آلاف جرعة من اللقاح، موضحة أنّه عند تلقي اللقاح قد تحدث بعض التفاعلات، مثل ألم متوسط أو إحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم، وحمى وصداع وإرهاق وحساسية وسعال وألم في العضلات والمفاصل وخمول، وعادة ما تكون الأعراض خفيفة وتزول من تلقاء نفسها، وسيتمّ معالجة المرضى الذين يعانون من أعراض متوسطة إلى شديدة تحت إشراف الطبيب المعالج.

ولفت المصدر إلى ضرورة الإبلاغ عن أي أعراض جانبية محتملة للمسؤول الطبي في غضون 24 ساعة من خلال زيارة عيادة الرعاية الصحية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس، بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة "G42" الإماراتية للرعاية الصحية.

وشكلت الوزيرة لجنة قومية للإشراف على الأبحاث الإكلينيكية برئاسة الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وعضوية أساتذة من وزارة الصحة والسكان، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة العدل، وهيئة الدواء المصرية، للاستفادة من الجهود والخبرات المصرية في البحث العلمي للإشراف على الأبحاث الإكلينيكية لتطوير اللقاحات، لافتة إلى أنّ الدولة تعمل في إدارة ازمة كورونا وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية وإرشادات الجهات الدولية، مؤكدة جاهزية خط الإنتاج بشركة فاكسيرا لإنتاج اللقاح فور ثبوت فعاليته.