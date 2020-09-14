محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة "صدفا"

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خرائط المخطط الاستراتيجي العام لمدينة "صدفا"، تمهيداً لإرساله إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، واعتماده من وزير الإسكان.

جاء ذلك بحضور المهندسة إيمان علي محمود، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، وحسين كشك، رئيس مركز ومدينة صدفا.

وقال محافظ أسيوط إن المخططات الاستراتيجية للمدن والأحياء تساهم في تنظيم أعمال البناء، وفي وضع الاشتراطات البنائية، التي تسهم في استخراج تراخيص البناء وفقًا للحيز العمراني المعتمد، لافتاً إلى أن الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والكردونات تعتبر مرتكزات أساسية للتنمية العمرانية، ومكون ضروري للتنمية الشاملة.

وشدد "سعد" على سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لبعض القرى، للحفاظ على حق الدولة، والقضاء على البناء العشوائي، وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء على المواطنين، وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين العامة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة، وفق "رؤية مصر 2030".

كما أعلن عن تقديم كافة سبل الدعم، وتذليل العقبات لسرعة تنفيذ مشروع المخطط التفصيلي لمدينة صدفا، لافتاً إلى أن عام 2020 شهد اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدن أسيوط ومنفلوط وصدفا، وعقد جلسة استماع لمدينة أبنوب، كما يجري إعداد المخطط الاستراتيجي لها.

وأضاف إنه سيتم عقد جلسات استماع لإعداد المخطط الاستراتيجي لمدن القوصية وأبوتيج والفتح، بهدف الانتهاء من وضع المخططات الاستراتيجية لباقي مدن المحافظة، والانتهاء من المخططات التفصيلة لعدد 206 قرى، يجري الانتهاء من اعتماد المخططات التفصيلية لـ22 قرية منها.

وكان محافظ أسيوط قد اعتمد محضر جلسة استماع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة صدفا، وتم إرساله إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واستكمال باقي الإجراءات القانونية، وذلك بعد أن نظمت المحافظة جلسة استماع بقاعة المجلس التنفيذي لمركز ومدينة صدفا، بشأن المخطط الاستراتيجي العام الجديد لمدينة صدفا.

وأوضحت المهندسة إيمان علي، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أن المخطط الاستراتيجي العام لمدينة صدفا يضم بعض المقترحات، فضلاً عن تعديل لعدد من الشوارع الرئيسية والتجميعية بالمدينة، بما يطابق القوانين العامة، ويضمن عدم ضياع حق الدولة، مع مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة.

وأشادت بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للانتهاء من إعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة صدفا واعتماده.