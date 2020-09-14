أطباء عن زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة 75%: قرار منصف انتظرناه

رحب عدد من الأطباء والعاملين بالمهن الطبية بقانون "تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية"، المختص بإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية والمعروف بـ"بدل الأطباء"، والذي بمقتضاه سيتم زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة 75%، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه أمس، بالإضافة إلى صرف التعويض اعتباراً من يوم 13 فبراير 2020، منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا، بأثر رجعي، مشيرين إلى عدم زيادة البدل منذ سنوات عدة.

ووفقاً للقانون يُمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر المهن الطبية" شهرياً، تبعا للفئات الآتية: 1225 جنيهاً للأطباء البشريين، و875 جنيهاً لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعي، و790 جنيها لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

أحمد: زيادة البدل مناسبة جداً لطبيعة عملنا ومخاطره

يقول أحمد السيد، 27 عاما، طبيب جراحة أوعية دموية بمستشفى الوراق المركزي، إنه سمع عن القانون فور إصداره، ويرى أنه في صالح جميع العاملين بالمهن الطبية، لكنه يتمنى أن يتم تنفيذه على أرض الواقع، كي لا يكون كغيره من القوانين التي صدرت ولم يتم تطبيقها، مضيفاً أنه من وقت انتشار فيروس "كورونا" يعمل جميع الأطباء تحت ضغط كبير، بمثابة "خط الدفاع الأول" في مواجهة الفيروس، ويستحقون زيادة البدل.

وتابع: "بدل العدوى الحالى قيمته قليلة جداً لا تتخطى 30 جنيهاً، وغير مناسب لطبيعة عملنا وكم المخاطر الوارد التعرض لها".

أما عن قيمة البدل المفترض تطبيقها خلال هذه الفترة، وفقا لحديث "السيسي" وهى 1225 جنيهاً، يرى "السيد" أنها مناسبة جداً لطبيعة عملهم، والخطورة التي قد تودي بحياتهم في بعض الأحيان، خاصة أثناء التعامل مع مصابي الفيروس: "بقالنا سنين مستنيين إن البدل يزيد، علشان يكون مناسب لدورنا".

أميرة: كنا بنشتغل 24 ساعة بدون إجازات

من جانبها تقول أميرة محمود، في أوائل الثلاثينات، طبيبة صيدلانية بمستشفى الدمرداش، إن الزيادة مناسبة، لكنها ستختلف من تخصص لآخر، على حسب البدل الأساسي لكل مهنة، وترى أن الزيادة كان من المفترض تطبيقها منذ بداية أزمة انتشار "كورونا"، لإعطاء الأطباء حقهم، لكنه في حالة التعويض بأثر رجعي، سيتم تعويض ذلك: "الفترة اللي فاتت الأطباء كانوا بيشتغلوا 24 ساعة بدون إجازات، وكانوا أكتر عرضه للإصابة بالعدوى".

مضيفة أنها تتمنى أن تكون تلك الزيادة دائمة، وليست زيادة استثنائية خلال الفترة الراهنة فقط، لأن العاملين بمجال المهن الطبية، يكونون معرضين باستمرار للعدوى خلال عملهم.

لم يختلف الوضع كثيراً عند فاطمة عبد الرحمن، 23 عاماً، ممرضة، إذ عملت بأحد مستشفيات الحجر الصحي بمحافظة الإسماعيلية، منذ بداية أزمة انتشار فيروس "كورونا"، لمدة شهرين متتاليين دون النزول لإجازة، ورؤية أسرتها، فتقول: "كنا طوال الوقت فى ضغط وتوتر بسبب الحالات المصابة، والوارد إننا نتعدى منهم"، مضيفة أن الزيادة المقرّرة لبدل المخاطر "العدوى"، قرار طال انتظاره، لكنه جاء فى الوقت المناسب.

وأوضحت "فاطمة"، أن 700 جنيه قيمة البدل المصرح به، تعد مناسبة رغم كونها أقل قيمة بين المهن الطبية الأخرى: "مش مهم قيمة البدل، الأهم أنهم بدأوا يهتموا بينا".