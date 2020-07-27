"الأطباء" توضح تفاصيل قانون بدل المهن الطبية: زيادة تبدأ من 300 جنيه

أسئلة واستفسارات كثيرة تدور حول قانون زيادة بدل المهن الطبية الذى أقره مجلس النواب مؤخراً، الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء يجيب على العديد من تلك التساؤلات وأهمها ما علاقته ببدل العدوى؟ وما هي مصادر تمويل صندوق مخاطر المهنة؟ وحدود المد لسنوات الخدمة؟ .

س1/ هل تم التصديق على القانون بشكل نهائي؟

ج/ تم موافقة مجلس النواب نهائيا، وينتظر تصديق رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية ثم يبدأ تطبيقه.

س2/ هل تم تعديل مسمى البدل ليصبح اسمه (بدل عدوى)؟

ج/ لا، لم يتم تسميته بدل عدوى.

س3/ ما هي قيمة الزيادة الإجمالية بقيمة بدل المهن الطبية لكل فئة من التابعين لوزارة الصحة الذين كان يطبق عليهم قانون 14 لسنة 2014 (قبل أى استقطاعات)؟

ج/ إجمالي الزيادة هو 525 جنيها ( 1225 بدلا من 700) للأطباء البشريين.

- 375 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعى (سيصبح 875 بدلا من 500).

- 340 جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين (سيصبح 790 بدلا من 450).

- 300 جنيه لدبلومات التمريض والفنيين الصحيين (سيصبح 700 بدلا من 400)

س4/ ما هي قيمة بدل المهن الطبية التى تم إقرارها لكل فئة من التابعين للجامعات وما فى حكمها (مثل أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم)، الذين لم يكن يطبق عليهم قانون 14 لسنة 2014 (قبل الاستقطاعات)؟

ج/

– 1225 جنيها للأطباء البشريين.

- 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعى.

- 790 جنيها لأخصائيى التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

- 700 جنيه لدبلومات التمريض والفنيين الصحيين.

س5/ ما هى الاستقطاعات التى تخصم من بدل المهن الطبية ؟

ج/ يخصم منه مستحقات التأمينات والضرائب، وكذلك سيتم خصم نسبة 5% من كامل قيمة البدل لصالح صندوق المخاطر ( يتراوح الخصم من 25 – 35 % تقريبا حسب مرتب العضو).

س6/ كم ستكون الزيادة (الصافية) بالمرتب للأطباء طبقا لهذا القانون (تقريبا)؟

ج/

- سيكون متوسط الزيادة الصافية للأطباء البشريين (من غير العاملين بالجامعات): حوالى 350 جنيه (بعد الخصومات وإستقطاع نسبة لصندوق المخاطر).

- سيكون متوسط الزيادة الصافية للأطباء البشريين (العاملين بالجامعات): حوالى 875 جنيها (بعد الخصومات وإستقطاع نسبة لصندوق المخاطر).

س7/ ما هو صندوق مخاطر المهن الطبية؟

ج/ يصرف تعويض للمصاب بعجز كلى أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة (تعويض مرة واحدة وليس معاش شهرى)، وهذا بخلاف أى مستحقات أخرى من التأمينات والمعاشات.

س8/ ما هى مصادر تمويل صندوق مخاطر المهن الطبية؟

ج/ موارد الصندوق كالتالى : 5% من إجمالى بدل المهن الطبية + 5% من رسوم تراخيص العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية والمعامل والمستشفيات الخاصة + 5% من رسوم تراخيص مزاولة المهنة + 5% من مكافأة أطباء الإمتياز.

س9/ كم ستبلغ قيمة التعويض؟

ج/ سيتم عمل دراسة إكتوارية لتحديدها طبقا لموارد الصندوق.

س10/ هناك أطباء استشهدوا بكورونا قبل إقرار هذا القانون، فهل سيتم منح أسرهم تعويضات من هذا الصندوق ؟

ج / نعم

س11/ هل هناك زيادة فى مقابل النوبتجيات؟

ج/ يجوز بقرار من وزير الصحة زيادة مقابل النوبتجيات، على أن تمول هذه الزيادة من الموارد الذاتية (صندوق تحسين الخدمة).

س12/ ما هو نظام مد سنوات الخدمة إلى 62 سنة؟

ج/ يجوز في حالة الضرورة وفى التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي مد الخدمة لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الصحة أو وزيرالتعليم العالي (بحسب الأحوال).

س13/ هل سيتم صرف المعاش عند سن 62 لم يتم مد خدمتهم (بدلا من سن الستين)؟

ج/ يتم تسوية المعاش عند سن الشيخوخة (سن الستين حاليا)، ويتم صرف المرتب بالإضافة للمعاش.

س14/ ما هى قيمة المرتب لمن سيتم مد خدمتهم؟

ج/ لم يتم النص عليها صراحة، وبالتالى سيتم توضيحها بالقرارات التنفيذية.

س15/ هل سيكون مد الخدمة إجباريا، أم اختياريا؟

ج/ لم يتم النص على ذلك صراحة، ولكن طالما أن المعاش سوف يتم صرفه عند سن الستين، بالتالى فلا يوجد سبيل لإجبار أى عضو على مد الخدمة (بالتالى ستكون إختيارية).

س16/ ماذا يفعل الطبيب الذى يرغب فى مد خدمته إلى سن 62 سنة؟

ج/ سيتم توضيح ذلك لاحقا بالقرارات التنفيذية.

س17/ هل يجوز التعاقد مع الأطباء بعد سن المعاش؟

ج/ نعم، يجوز لوزير الصحة أو وزير التعليم العالي (بحسب الأحوال) ، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين في حالات الضرورة.

س18/ هل ترى أن هذه الزيادات جيدة؟

ج/ بالطبع هذه زيادات طفيفة جدا، وقد طلبت النقابة من لجنة الصحة بمجلس النواب إضافة عدة بنود (عند مناقشة مشروع القانون)، وكان على رأسها زيادة مصادر تمويل صندوق المخاطر حتى يمكن صرف معاش تكميلى لجميع الأعضاء، وكذلك صرف الحوافز طبقا لأساس المرتب الحالى (وليس طبقا لأساس مرتب عام 2015)، ولكن صدر القانون دون إقرار هذه الطلبات، وبالتالى فيجب على النقابة بتضامن جموع الأطباء الاستمرار فى السعى وبذل الجهود من أجل الوصول لجميع حقوقهم العادلة.