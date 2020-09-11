2976 مقررا إلكترونيا لطلاب النقل في جامعة الإسكندرية

قال الدكتور سامح نخلة، مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الإسكندرية، إن المركز تمكن من أداء دوره في إدارة العملية الامتحانية أثناء أزمة جائحة كورونا، حيث بلغ عدد المقررات الإلكترونية التي جرى إعدادها لسنوات النقل 2976 مقررا، وعدد مقررات للسنوات النهائية 1295 مقررا.

وأضاف أنه بلغ عدد الأوراق التي جرى تصحيحها إلكترونيا في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني (سنوات نهائية) 2019/2020، أكثر من مليون و300 ألف ورقة، وبلغت نسبة التقويم للأبحاث 65.8%، والأونلاين 6.6% والـ open book 27.6% .