"الكردي" يفتتح قاعة مجلس جامعة الإسكندرية بعد التجديد

افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الخميس، قاعة مجلس الجامعة فى ثوبها الجديد بعد تطويرها.

وقال "الكردي" إن تصميم المبنى حافظ على الطابع التاريخي والتراثي للقاعة، وأضاف طابعًا عصريًا فضلاً عن تزويدها بجداريات فنية تتناسب مع تصميمها التاريخي، وإضافة رسومات فنية للمناسبات الهامة التي شهدتها الجامعة منذ إنشائها فى عهد الملك فاروق، وتعيين الدكتور طه حسين كأول رئيس جامعة لها.

وأضاف أن التطوير سبقه تجديد إدارة الجامعة على مدار ٤ سنوات وإعادة ترميم الواجهات الداخلية والخارجية، والتخلص من الأوراق والملفات المكدسة، الذي يكبد الدولة المصرية مبالغ طائلة واستبداله بالتعامل الالكتروني، بالإضافة إلى إزالة الأثاث غير المناسب، وتجديد الأسطح وإضافة محطة طاقة شمسية على سقف المبنى لإنارة مبنى الجامعة بأقل تكلفة ممكنة، ولفت الكردي إلى تزويد المبنى بأحدث الوسائل التكنولوجية وشبكات الإنترنت فضلا عن تطوير مكاتب الإداريين وميكنة إدارات الجامعة .