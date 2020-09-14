ضبط 16 طن سكر مجهول المصدر داخل مخزن تعبئة بالقاهرة

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 16 طن سكر مجهول المصدر، وغير مصحوب بأي مستندات تدل على مصدره، وماكينة تعبئة، وميزان حساس بحوزة مسؤول عن مركز لتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب؛ لإدارته المركز دون ترخيص.

وضبط مع المسؤول في المركز كميات كبيرة من السكر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.