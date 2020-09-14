الإحصاء: 3 محافظات سجلت أعلى إصابات للأجانب بكورونا في مصر

كشفت دراسة استكشافية أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن جائحة كورونا، عن أنّ محافظة القاهرة سجلت أعلى عدد إصابات من الأجانب، بـ فيروس كورونا بـ51 إصابة، يليها محافظة البحر الأحمر بـ32 إصابة، ثم أسوان بـ30 إصابة.

الغربية والمنوفية والمنيا وسوهاج وشمال سيناء الأقل تسجيلا لإصابات الأجانب

وأوضحت الدراسة أنّ محافظات الغربية، المنوفية، المنيا، سوهاج وشمال سيناء الأقل تسجيلا لإصابات الأجانب، بينما معدل نمو أعداد المصابين المصريين سجل أعلى قيمة في الأسابيع الأولى لظهور المرض، إذ لم تكن هناك إجراءات احترازية في بداية الإصابات.

وتابعت الدراسة، أنّ الفترات التالية شهدت انخفاضا في معدلات النمو لكل أسبوع نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، لنصل إلى أدنى معدل نمو في الفترة من 13 - 18 أغسطس.

الدقهلية ودمياط الأعلى نموا لمعدلات الإصابة في الأسابيع الأولى

واضافت أنّه جرى تسجيل أعلى معدل نمو للإصابات، في محافظات الدقهلية ودمياط والجيزة والإسكندرية والمنيا في الأسبوع الثاني، ثم حدث انخفاض مفاجئ في المعدل مع ثبات لذلك الانخفاض حتى 18 أغسطس.

وسجلت محافظات الحدود أقل معدلات نمو، ما يشير إلى أنّ وتيرة انتشار المرض ضعيفة في تلك المحافظات، إذ تأخر ظهور أو تسجيل أول حالات إصابة بالفيروس في معظم محافظات الحدود لمدة تتراوح من أسبوعين لـ8 أسابيع، خلاف باقي المحافظات التي ظهر بها الفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر، 96 ألفا و753 حالة، بينها 96 ألفا و581 إصابة من المصريين و172 إصابة من الأجانب.

وأضافت الدراسة أنّ إجمالي المتعافين بلغ 61 ألفا و562 حالة أي بنسبة 63.6%، كما أنّ معدل الإصابة هو 967 إصابة لكل مليون من السكان.

وأوضحت الدراسة أنّ إجمالي عدد الوفيات سجل 5 آلاف و184 حالة وفاة، بينها 5 آلاف و165 حالة وفاة من المصريين، و19 حالة وفاة من الأجانب، بينما بلغ معدل الوفيات 5.3% من الإصابات.

واستقت الدراسة الأرقام التي أوردتها من واقع البيانات المسجلة بوزارة الصحة، منذ بداية الجائحة وحتى 18 أغسطس 2020، ومن المواقع العالمية، لمقارنة الوضع المحلي بدول العالم ودول أفريقيا والدول العربية.