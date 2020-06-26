خبير اقتصادي:معدلات نمو الاقتصاد المصري تفوقت على الصيني رغم كورونا

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرا أول أمس، عن وضع الاقتصاد العالمي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي ككل، كانت أكثر تشاؤما من توقعات شهر أبريل بوجود انكماش 3%، حيث وصلت لحوالي 4.9%.

وأضاف "الإدريسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أن التقرير تناول أيضا وضع اقتصاد 30 دولة من عدة مناطق في العالم، لبحث من حيث معدلات النمو أو الانكماش التي يمكن أن تواجهها تلك الاقتصادات خلال العام الحالي نتيجة التداعيات الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضح أنه من الملفت للنظر أن توقعات النمو الخاصة بالاقتصاد المصري والصيني كانت إيجابية، كما أن الاقتصاد المصري يتفوق على الصيني، حيث حققنا 2% معدلات نمو اقتصادي، بينما الـ 28 اقتصادا الآخرين سيحققون حجم انكماش يصل من 3 حتى 12%، وهذه النسبة الكبيرة طبيعية.

وأشار الخبير الاقتصادي، أن السبب في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، يرجع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الست سنوات الماضية، والذي أدى لاستيعاب الصدمات.