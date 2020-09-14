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محمود مسلم

نائب رئيس جامعة طنطا: نسعى للتحول لجامعات الجيل الرابع خلال سنوات

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
02:02 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث يستقبل فريق المجلس الأعلى للجامعات

نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث يستقبل فريق المجلس الأعلى للجامعات

أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، ان التحول الرقمى بالجامعة يمثل المحرك الرئيس لكافة مجالات الخطة الاستراتيجية  التي وضعتها الجامعة، حيث تسعى الجامعة للوصول لتصنيف عالمي متقدم يواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع خلال سنوات.

 جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، فريق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلي للجامعات، والمهندس حسام فضل، والمهندس اشرف نجيب، بحضور الدكتور طارق فايد المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة طنطا، والدكتور يحيى عبد الجليل مدير مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

وأوضح " عكاشة"، أن الزيارة تأتي في اطار اعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات وذلك للبدء في تدريب طلاب الدراسات العليا بالجامعة على أساسيات التحول الرقمي سعيا لتفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي لطلاب الدراسات العليا كجزء من الخطة التي تنتهجها جامعة طنطا للتحول إلى جامعات الجيل الرابع.

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