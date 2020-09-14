منال سلامة تطلق أول حلقات "حلو الكلام" بعد نجاتها من حادث سير

أعلنت الفنانة منال سلامة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن عرض أول حلقات برنامجها الجديد "حلو الكلام".

وكتبت "سلامة"، قائلة "انتظروني اليوم الساعة اتنين ظهرًا على صدى البلد، أول حلقة من برنامج حلو الكلام مع منال مع داليا مصطفي".

يُذكر أن الفنانة منال سلامة تعرضت لحادث سير بسيارتها، وكانت بصحبة ابنتها "أميرة"، وتم نقلهما إلى مستشفى العلمين، لتلقي الرعاية الصحية.