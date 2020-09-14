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مجلس الوزراء يشيد بسرعة استجابة محافظة القليوبية لشكاوى المواطنين

كتب:

حسن صالح
03:04 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

أشاد فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية، التابعة لمجلس الوزراء برئاسة اللواء محمود يحيى مدير المتابعة، والدكتورة نشوى يحيى مدير متابعة الشكاوى الحكومية، بالجهد المبذول للعاملين بمحافظة القليوبية في الاستجابة السريعة لشكاوى "منظومة الشكاوى الحكومية".

جاء ذلك خلال لقاء الفريق باللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على أبو عقيل، السكرتير العام المساعد ومدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة لمتابعة شكاوى المنظومة، وتم خلال اللقاء التاكيد على ضرورة توحيد مصدر الشكوى لتسهيل الأمرعلى الجهاز التنفيذي للمحافظة بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وقام فريق العمل بإجراء جولة في إدارة خدمة المواطنين، لمتابعة سير العمل، والتاكيد على سرعة الانتهاء من الشكاوى الجارية.

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