محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة سير منظومة إدارة المتغيرات المكانية
كتب:
حسن صالح
08:20 م | الأحد 21 يونيو 2020
أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات تحدث فى البناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء بشكل دقيق على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن في كل المحافظات، مما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.
وأوضح أن الهدف من إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالمحافظة، هو العمل علي رصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق ، والأمر الذي سيمكن المحافظة من رصد أية مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة مما يسهل عمليه إزالتها من المهد ومنعها.
واضاف المحافظ خلال اجتماعه الموسع الذى عقده لمناقشة المنظومة الالكترونية لرصد المتغيرات المكانية بالمحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات على اراضى الدولة والتصدي لها وذلك بالتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية وادارة المساحة العسكرية.
وأكد أهمية زيادة مساحة التواصل وتذليل أية عقبات قد تواجه الوحدات في تنفيذ ودراسة تقارير المتغيرات المكانية التي ترد إليها شهرياً ومطابقتها بأرض الواقع لتحديد القانوني منها والتعامل بحزم مع المخالفين.
من جانبه أوضح الهجان، أن عملية الرصد ستكون يوميا وبصفة مستمرة عن طريق الأقمار الصناعية، للعمل على رصد أى حالات بناء أو زراعة أو أى تغير على سطح الأرض، وإرساله إلكترونيا إلى الإدارة عن طريق المنظومة من المركز الرئيسى للمتغيرات بإدارة المساحة العسكرية.
وجاء الاجتماع بحضور ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري ادارات المتغيرات المكانية بالمدن.