القليوبية تنجح في التخلص من 53.5 طن نفايات طبية ضمن منظومة عزل كورونا

نجحت أجهزة وزارة ومديرية الصحة بالقليوبية، في التخلص الآمن من 534 ألف كيلو جرام "53.5 طن" من النفايات الطبية، بمستشفيات منظومة عزل مصابي ومرضي فيروس كورونا "قها المركزي، حميات بنها وطوخ وقليوب، والصدر بالمرج، وبنها وشبين القناطر، والنيل للتأمين الصحي، وناصر العام بشبرا الخيمة، ومستشفى جامعة عين شمس التخصصى بالعبور".

بالإضافة إلى المدن الجامعية بمشتهر وبنها، تم التخلص منها على مدار الأشهر الـ3 الماضية، وتضمنت المخلفات مئات القفازات والكمامات والبدل الواقية، وغيرها من المخلفات، التى تخرج من الغرف بالمستشفيات، حيث يتم تجمعيها ونقلها الى المحارق لإعدامها، والتخلص الآمن منها.

"الوطن" تستعرض رحلة التخلص من النفايات الطبية، منذ خروجها من المستشفيات، حتى وصولها للمحارق لإعدامها.

تتم عمليات التخلص الآمن من النفايات، من خلال خطة طوارئ، لتغطية جميع الوحدات والمستشفيات بالمحافظة، لتجميع ونقل النفايات الطبية إلى المحارق، على مدار الساعة.

تم تدريب العاملين بمستشفيات العزل، من خلال الطب الوقائى ومكافحة العدوى، والسائقين على كيفية التعامل ونقل المخلفات من المنشآت الصحية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإجراء عمليات التنظيف والتطهير للأدوات والسيارات المستخدمة، والمرور على المنازل، التى يوجد بها حالات مخالطة لمرضى كورونا، لاستلام النفايات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وزارة الصحة دعمت المحافظة، بسيارات لنقل النفايات الطبية، عقب تزايد الحالات.

توفير بدل واقيه واقنعة وجوانتيات لعمال نقل النفايات، وأكياس ذات اللون الأحمر، المخصصة للنفايات الحادة، كالمشارط والسرنجات والكمامات والبدلات الواقية، والأكياس الزرقاء لبقايا الطعام والقطن وغيرها من المواد غير الحادة.

تتم معالجة جميع النفايات الطبية الخطرة بمجمع المحارق بعرب العليقات بأبو زعبل، بإشراف مديرية الصحة.

توفير 13 محرقة بمجمع عرب العليقات، وجهازي فرم للنفايات بمستشفيى أبو المنجا وقها المركزيين، ويتم معالجة ما يقرب من 15 ألف كيلو بهما.

تخصيص سيارتين لنقل النفايات الطبية الخطرة الناتجة من مستشفى قها المركزى بمختلف أنواعها باعتبارها مخلف خطر منذ بداية تخصيصها كحجر صحي.

يتم نقل النفايات الطبية الخطرة من المنشآت المخصصة كحجر صحى لمرضى فيروس كورونا، داخل حاويات محكمة الغلق، ويتم وضع الأكياس مغلقة بداخلها، ويتم رش كلور عليها مرتين، وتغلق السيارة، ولايتم فتحها إلا عند تفريغها للمعالجة مباشرة.

وفي مستشفى بنها الجامعي، نجحت الإدارة في التخلص الآمن ونقل 650 كجم، نفايات طبية خطرة الى المدفن الصحى بأبوزعبل، منذ بداية عملها كعزل، ويجري حاليا تشغيل الوحدة المطورة، للتخلص من النفايات الطبية السائلة، وتحويلها إلى رماد.