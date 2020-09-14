تجديد حبس 3 متهمين بقتل سائق "توك توك" بالقليوبية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القناطر الجزئية، في محافظة القليوبية، اليوم، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوماً، لاتهامهم بقتل سائق "توك توك" في مشاجرة بالقناطر الخيرية، بسبب معاكسة إحدى الفتيات.

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة، حيث أقرت الفتاة، ضحية المعاكسة، بأنها مخطوبة لأحد المتهمين، وأنها تعرضت للمعاكسة من أحد الأشخاص، فاستنجدت بخطيبها بغرض تأديبه، وأثناء محاولة سائق "توك توك"، تصادف مروره بالمكان، التدخل لفض المشاجرة، تلقى طعنة نافذة أودت بحياته.

تم إلقاء القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة مركز القناطر، بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة، عقب مناظرة الطب الشرعي، وبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطاراً من العميد محمد غيث، مأمور مركز القناطر، بورود إشارة من مستشفى القناطر بوصول "محمود م. ع."، سائق "توك توك"، يبلغ من العمر 17 سنة، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح طعني أعلى الصدر.

وتبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وكل من "محمود ش."، سائق "توك توك"، و"محمد خ."، صاحب مشتل، و"أحمد ع."، سائق، وأن المتهمين جاءوا إلى منطقة الحادث للتشاجر مع أحد الاشخاص، عاكس خطيبة أحدهم، فتدخل المجني عليه للدفاع عن ذلك الشخص، حيث تلقى طعنة بـ"مطواة"، ليلقى مصرعه في الحال.