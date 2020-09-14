تعرف على ترتيب مصر عالميا في عدد الإصابات والوفيات بسبب كورونا

أكدت دراسة استكشافية أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، تحت عنوان "فيروس كورونا في مصر (دراسة استكشافية)" خلال الفترة منذ بداية جائحة كورونا وحتى 18 أغسطس الماضي، أن مصر وقعت في الترتيب السادس والعشرين على مستوى دول العالم من حيث أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وبلغ عدد مصابي الفيروس في مصر حتى 18 أغسطس 96581 مصابا، مقابل 5.6 مليون بالولايات المتحدة الأمريكية التي شغلت الترتيب الأول على مستوى العالم.

في حالة نسبة الإصابات إلى عدد السكان فتقع مصر في الترتيب 119 على مستوى دول العالم بنسبة 0.09%، مقارنة بدولة قطر التى تقع في الترتيب الأول على مستوى العالم بنسبة 4.1%.

5.1 ألف حالة وفاة في مصر حتى 18 أغسطس بسبب كورونا

وأضافت أن عدد الوفيات في مصر بسبب الفيروس حتى يوم 18 أغسطس بلغ 5 آلاف و165 حالة وفاة وبذلك تقع مصر في الترتيب السادس والعشرين على مستوى دول العالم مقارنة بحوالي 174 ألف حالة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحتل الترتيب الأول.

في حال مقارنة وضع مصر بأكبر الدول في نسبة الوفيات بفيروس كورونا من السكان فإن مصر تقع في الترتيب الخامس والسبعين على مستوى دول العالم بنسبة 0.01%، مقابل سان مارينو والتي جاءت في الترتيب الأول بنسبة 0.12%.تمثل نسبة مصابي فيروس كورونا في مصر من إجمالي المصابين بقارة إفريقيا ما يقرب من 8.7%، وبذلك تقع مصر في الترتيب الثاني على مستوى دول إفريقيا وتسبقها جنوب إفريقيا بفارق كبير التي بلغ عدد المصابين بها حوالي 592 ألف حالة.

تقع مصر في الترتيب الثاني من حيث عدد الوفيات على مستوى القارة بعد دولة جنوب إفريقيا التي بلغ عدد الوفيات بها 12264حالة وفاة.

واشارت الدراسة الى أن مصر وقعت في الترتيب الرابع على مستوى الدول العربية في عدد مصابي فيروس كورونا بعدد 96 الفا و581 حالة بعد المملكة العربية السعودية بواقع 301 ألف حالة، العراق بواقع 185 ألف حالة وقطر بواقع 116 ألف حالة، بينما تقع الأردن في الترتيب الأخير بعدد ألف و438 حالة.