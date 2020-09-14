"الإحصاء": 19 يونيو أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا في مصر

كشفت دراسة استكشافية، عن جائحة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، تحت عنوان "فيروس كورونا في مصر (دراسة استكشافية)"، أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال الفترة منذ بداية جائحة كورونا وحتى 18 أغسطس الماضي، أن إجمالي الإصابات في مصر بلغت 96 ألفا و753 حالة، منهم 96 ألفا و581 إصابة من المصريين، و172 إصابة من الأجانب.

967 إصابة لكل مليون من السكان

وأضافت الدراسة أن إجمالي المتعافين بلغ 61 ألفا و562 حالة أي بنسبة 63.6%، كما أن معدل الإصابة هو 967 إصابة لكل مليون من السكان، موضحة أن إجمالي عدد الوفيات سجل 5 الاف و184 حالة وفاة، منهم 5 الاف و165 حالة وفاة من المصريين و 19 حالة وفاة من الأجانب، بينما بلغ معدل الوفيات 5.3% من الإصابات.

تسجيل أول إصابة للمصريين بالفيروس في 4 مارس

وأوضحت الدراسة أن الإحصاءات أكدت أن هناك اتجاها عاما بالزيادة في عدد الإصابات اليومي منذ بداية تسجيل أول إصابة للمصريين يوم 4 مارس، إلى أن بلغت 648 إصابة في نهاية شهر مارس، ثم استمر ارتفاع عدد الإصابات اليومية خلال شهر إبريل ليتم تسجيل 4800 إصابة خلال هذا الشهر، ثم ارتفع عدد الإصابات بشكل كبير خلال شهر مايو، وبنهاية الشهر كان إجمالي الإصابات 19 الفا و430 إصابة.

وشهد شهر يونيو تذبذب ملحوظ في عدد الإصابات اليومية حتى سجل في يوم (19 يونيو) 1773 إصابة وهو أعلى عدد إصابات يومي منذ بداية الجائحة بإجمالي إصابات 43 ألفا 296 إصابة.

الاستعانة ببيانات وزارة الصحة

وأشارت الدراسة أنها استقت الأرقام التي أوردتها من واقع البيانات المسجلة بوزارة الصحة، منذ بداية الجائحة وحتى الثامن عشر من أغسطس 2020، ومن المواقع العالمية لمقارنة الوضع المحلى بدول العالم ودول إفريقيا والدول العربية، ومعرفة المزيد عن أثر الفيروس على المصريين وحجم هذا الأثر ومقارنته بالدول الأخرى، من خلال خمسة نقاط أساسية تستعرض انتشار وسرعة انتشار الفيروس، خطورة الفيروس، الإجراءات الاحترازية وأثرها على التطور الزمني لأعداد الإصابات والوفيات ثم مقارنة وضع مصر بالوضع العالمي.