ضبط 3800 صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها قبل بيعها بالغربية

ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 3800 صاروخ ألعاب نارية، محظور تداولها بالأسواق بمحل لتجارة السلع الغذائية بمركز سمنود قبل بيعها للجمهور.

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين يفيد بضبط3800 صاروخ ألعاب نارية "أنواع وأحجام مختلفة"، مجهولة المصدر محظور تداولها بالأسواق، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز سمنود.

كما تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها قبل بيعها للجمهور .وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.