محافظ الغربية يكرم "سيدة القطار" ووالدة المجند "عبد الله"

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبه في ديوان عام المحافظة بمدينة طنطا، السيدة "صفية أبو العزم"، المعروفة إعلامياً باسم "سيدة القطار"، ووالدة المجند "عبد الله مسعد"، وذلك لتقديم الشكر والعرفان لهما.

بدأ حفل التكريم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والعميد أيمن فكري، المستشار العسكري للمحافظة، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس مدينة المحلة، حيث بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم.

وتحدثت السيدة "صفية أبو العزم" عن قصتها مع المجند "عبد الله"، وقالت إنها لم تفعل شيئاً أكثر من واجبها، وأنها تعاملت مع الموقف كأم، مما دفعها للوقوف بجانب المجند، الذي اعتبرته ابناً من أبنائها، كما أكدت السيدة "صباح"، والدة المجند "عبد الله مسعد"، من جانبها، أنها وهبت ابنها "عبد الله" للوطن، وأنها على استعداد لتقديم أكثر من ذلك، وقدمت الشكر للمحافظة على هذه الدعوة.

ثم ألقى محافظ الغربية كلمة أكد فيها أن الإنسان المصري هو ثروة هذا الوطن، وأن مصر دائماً على مر العصور بلد الحضارة والتقدم والرقي، مؤكداً على أن السلوك الحضاري والوعي الوطني والتعليم هم الدعائم الأساسية للتنمية.

كما عبر المحافظ عن فخره واعتزازه بوجوده مع "سيدة القطار" ووالدة المجند، مشيراً إلى أن الأم المصرية هي المدرسة التي تعلم وتربي وتصنع الرجال، لافتاً أيضاً إلى أن التصرف الذي قام به المجند "عبد الله" يدل على حسن خلقه وتربيته، وأثبت أن أفراد المؤسسة العسكرية يحافظون دائماً على ضبط النفس في مختلف المواقف.

كما أبدى محافظ الغربية سعادته كون السيدة "صفية" تعمل معلمة رياض أطفال، "مما يجعلنا نطمئن على مستقبل أولادنا"، مشيراً إلى أن هناك نماذج يجب إلقاء الضور عليها، وأضاف أنه "لابد أن نبحث عن هذه النماذج لإظهارها للمجتمع، وإبراز سلوكهم الحضاري"، مؤكداً أن "مصر لن تتقدم إلا بأبنائها المخلصين".

وفي نهاية الحفل، قدم الدكتور طارق رحمي الشكر لجميع الحضور والمشاركين في الاحتفال، وقام بتقديم شهادة تقدير ودرع المحافظة وهدية ذهبية إلى "سيدة القطار، وشهادة تقدير ودرع المحافظة ومنحة مالية إلى والدة المجند، معتبراً أنهما تقدمان نموذجاً مشرفاً لمحافظة الغربية.