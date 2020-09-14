محافظ الغربية يتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح أمس، بجولة تفقدية للمراكز التكنولوجية بمركز ومدينة طنطا وقطور وحي أول وثان طنطا ، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل وحصول المواطنين على الخدمات من خلال الشباك الواحد، موجها رؤساء المدن والأحياء بتلك المراكز بالتيسير علي المواطنين وتقديم المساعدة لهم وتنظيم العمل خلال عملية تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء.

وطالب المحافظ من رؤساء المدن والأحياء بزيادة مساحة الأماكن المخصصة لاستقبال المواطنين بجوار المركز، وتكليف موظف بتوزيع أرقام عليهم لتنظيم حركة الدخول والخروج وذلك للتخفيف على المواطنين ومنع التكدس، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة تباعد المسافات بين المواطنين، مشددا على حسن معاملة المواطنين وتقديم كافة سبل الراحة والرعاية لهم أثناء التقدم بطلبات التصالح.

كما استمع محافظ الغربية إلى شكوى عدد من المواطنين وأمر على الفور بحل مشاكلهم وتقديم كافة التسهيلات لهم لإنهاء كافة الإجراءات.

وفي هذا الإطار أشاد المحافظ بالإقبال الكبير الذي تشهده المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء المحافظة لتلقى طلبات التصالح خاصة بعد قرارات الدولة بتوحيد سعر المتر بالقرى ب 50 جنيها للمتر، مجددا دعوته للمواطنين إلى سرعة تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المدة المحددة في 30 سبتمبر.

وفي نهاية الجولة قام المحافظ بالتوجيه بزيادة عدد الكراسي الموجودة أمام بنك الإسكندرية لاستقبال المواطنين أثناء وجودهم بالبنك للصرف أو للإيداع ، كما أمر بسحب عدد 8 رخص سيارات لسيرهم عكس الاتجاه والوقوف صف ثان وتسليمها للمرور لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .