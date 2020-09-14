ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق "بنها الحر" إلى 3 وفيات   

ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم بين سيارة نصف نقل وميكروباص على طريق "شبرا - بنها الحر"، في نطاق مدينة قها بمحافظة القليوبية، اليوم، إلى 3 وفيات.

وأمرت نيابة طوخ، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بالتصريح بدفن جثث 3 متوفين لقوا مصرعهم في الحادث، بعد مناظرة الطب الشرعي، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم عن كيفية وقوع الحادث، وكلفت إدارة مرور القليوبية بندب مهندس فني لمعاينة السيارتين، ورفع أرقام الشاسية والموتور، وإعداد تقرير بشأنها، وكذلك فحص رخص التسيير والقيادة، لبيان عما إذا كانت منتهية من عدمه.

وكان العميد عبد العظيم محمد سعيد، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، قد تلقى بلاغاً بوقوع حادث تصادم على الطريق الحر بنطاق مدينة قها، وتم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية.

وتبين من المعاينة أن سائق السيارة النقل انحرف بشدة بسبب السرعة الجنونية، ليصطدم بالسيارة الميكروباص، المحملة بالركاب، مما تسبب في انقلابها وسقوطها في الزراعات أسفل الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، توفي أحدهم بعد قليل من وصوله المستشفى، ليرتفع عدد الضحايا إلى 3 وفيات، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل جثث المتوفيين والمصابين إلى مستشفيات طوخ وبنها، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق.