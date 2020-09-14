"CBC" تستشهد بفيديو لـ"الوطن" لكشف فبركة الجماعة عن إزالات الصعيد

كشف الإعلامي عمرو خليل، في برنامجه "من مصر"، المذاع على شاشة "CBC"، عن أساليب فبركة الإخوان للفيديوهات، بهدف الصيد في الماء العكر، وتحريض المواطنين على عدم تنفيذ قانون التصالح الخاص بمخالفات البناء.

وعرض عمرو خليل واقعة حدثت بقرية من قرى سوهاج من 3 سنوات ونصف السنة يروج لها الإخوان على أنها جديدة بسبب مخالفات البناء، مستشهدًا بفيديو نشرته بوابة "الوطن" عام 2017 حول تفاصيل الواقعة.

وقال عمرو خليل خلال حديثه بحلقة الأمس: "القانون الجديد لقانون التصالح 2019 وتعديله 2020 للتصالح على مخالفات البناء يتم تنفيذه بالتوازن مع انشغال الدولة بتخفيض الرسوم الخاصة بالقانون، خصوصًا في القرى والنجوع، وأصبح المتر بـ50 جنيهًا، فالدولة تحاول أن تكون مرنة في هذه القضية، وتؤكد أنها لا تهدف لجمع الأموال، ولكنها تهدف لوضع حد للتعدي على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي".

وأضاف عمرو خليل: "فيه جهود من الناس إنها تروح وتتصالح على مخالفات البناء حوالي مليون مخالفة حتى الآن، ولكن في الوقت اللي الحكومة والدولة عاوزة تقنن أوضاعها وحل مشكلة التعدي على الأرض الزراعية والبناء العشوائي يقوم أهل الشر وخبثاء النوايا بالاندساس وتأجيج مشاعر المواطنين ببث معلومات مغلوطة".

واستكمل: "خلال الساعات الأخيرة بدأ ينتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق نار واشتباكات بالأعيرة النارية والآلي، وناشر الفيديو يدعي أن أهالي الصعيد يعترضون الشرطة العملية بالأسلحة أثناء تنفيذهم قرارات الإزالة، كما يدعم الحساب هذا التصرف ويؤيده واصفًا إياهم بالرجال، وقام بنشر هذا المنشور يوم 9 سبتمبر الموافق الأربعاء الماضي الساعة 7 مساءً، وتلقى 5500 تعليق وقام بنشره 47 ألف شخص، من بينهم لجنة إخوانية تسمى انشغال والتي كتبت نفس التعليق".

وشدد "خليل" على أن هذا الفيديو غير حقيقي وغير صحيح، وعرض الفيديو المزعوم أنه تم تصويره بقرية الصوامعة بسوهاج، مؤكدًا أن الفيديو ليس له علاقة بإزالة المباني بسوهاج من قريب أو من بعيد "المفاجأة الأكبر والأخطر إنه الفيديو ده من 3 سنين وقديم، ولو ركزتوا في الفيديو هتلاقوا الناس لابسة شتوي ولابسين بلوفرات، ومستحيل في سوهاج النهارده وإحنا قاعدين بنتكلم يكون الفيديو ده في سوهاج".

وكشف الإعلامي، أن الفيديو من 21 مارس 2017، ومر على الفيديو 3 سنوات ونصف السنة، وأصل هذا الفيديو كان عبارة عن اشتباكات بين قرية الصوامعة والشرطة في سوهاج، وبثته المواقع بتاريخ 21 مارس 2017، مستشهدًا بما نشرته بوابة "الوطن" بشأن هذه الواقعة وتفاصيلها في ذلك الوقت، والتي أكدت أن الاشتباكات بسبب محطة صرف صحي "الاشتباكات كانت من 3 سنوات ونصف بسبب إنه كان هيتبني محة صرف صحي بإحدى قرى الصوامعة في سوهاج والتابعة لأخميم، ولكن محطة الصرف الصحي كانت ستخدم مركز ساقلتة، ومن هنا جاء اعتراض أهالي قرية الصوامعة، ولكن الميليشيات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية روجت لهذا الفيديو على أنه حديث بسبب تعديات البناء أو البناء المخالف".