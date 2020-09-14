12 لجنة بالقاهرة لفحص طلبات التصالح في مخالفات البناء

لم يتبقَ سوى 17 يوما على نهاية الشهر الجارى وهى المهلة التي حددها الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء، للانتهاء من تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء.

فى سياق متصل، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن ملف التصالح على مخالفات البناء يأتى فى أولويات المحافظة خلال الفترة الراهنة حيث لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء.

ووجه محافظ القاهرة عدة رسائل وتعليمات لرؤساء الأحياء فى هذا الإطار وهى كالتالى،

-تذليل كافة العقبات أمام المواطنين وقبول كل طلبات التصالح

- استقبال أى طلب واستكمال الاوراق فيما بعد

- اعادة حق الدولة كاملًا تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات- التاكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين .

- منح المتقدمين للتصالح نموذج٣لوقف أى إجراءات أو احكام بشأن المخالفة-على مسئولى الأحياء استلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء بعد سداد الرسوم المقررة.

- البت فى المخالفة من شان اللجان الفنية المختصة للبت فيها -وقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون .

- ٣٠ سبتمبر اخر موعد لتلقى الطلبات وبعدها يتم قطع المرافق وإزالة البناء المخالف عن المتخلفين .

-من يرغب في التصالح طبقاً للقانون عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة في الطلب

-رد المبلغ بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه

- خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون .

-إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو اعلانه برفض الطلب

-التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقاً للقانون في المواعيد المحددة .

- 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة لسرعة فحص الطلبات

-3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية

- تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة لفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن .

- تخفيض قيمة التصالح للمرة الثانية لمراعاة البعد الاجتماعى.

وفى وقت سابق، أكدت محافظة القاهرة أنه لاصحة لما تردد عن اخلاء منطقة الدويقة من السكان دون توفير وحدات سكنية بديلة لهم.وأشارت المحافظة إلى قيامها بتوفير مساكن حضارية بديلة لقاطني تلك المنطقة فور إخلائها، باعتبارها منطقة آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، حيث تم نقلهم إلى وحدات مؤثثة بالكامل بمدينة الأسمرات، وذلك لتوفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين. كما تقوم المحافظة بتوفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات تابعة لهيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة، وتضم المنطقة التي ينقل لها المواطنون كافة الخدمات التي يحتاجونها، مثل مراكز الشباب والمراكز الطبية، ومنافذ بيع السلع، والمدارس والحضانات، وأماكن انتظار السيارات، والمساحات الخضراء، والمسجد، والكنيسة، وكل ما يتعلق بمتطلبات الحياة.