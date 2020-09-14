17 نوفمبر.. الحكم على متهم فى قضية "عنف الوراق"

حجزت محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف الوراق، للنطق بالحكم بجلسة 17 نوفمبر المقبل.

ونسبت النيابة للمتهم، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف احكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف.