الحكم على 35 متهما في "أحداث عنف الوراق" في 22 نوفمبر

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 35 متهمًا بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات بجزيرة الوراق، لجلسة 22 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة، بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة وقطع الطرق، وجاء في التحقيقات أنّه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من ممارسة أعمالهم، وقذفوهم بالطوب والحجارة مع إطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم.