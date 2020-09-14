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الكشف الطبي على 143 مرشحاً محتملاً لـ"النواب" بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
02:40 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
الكشف الطبي بالقليوبية

الكشف الطبي بالقليوبية

واصلت مستشفيات القليوبية، التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الكشف الطبي للمتقدمين على الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، استقبال المرشحين المحتملين لليوم الرابع على التوالي.

واستقبلت المستشفيات، اليوم الاثنين، 67 من راغبي الترشح للانتخابات البرلمانية، ليرتفه إجمالي المتقدمين الذين خضعوا لإجراءات الكشف الطبي عليهم بالفعل، إلى 143مرشحاً، وسط اجرءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا".

وأعلن وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الدكتور حمدي الطباخ، أنه تم تخصيص 7 أماكن للكشف عن المرشحين، تشمل مستشفيات ناصر العام بشبرا الخيمة، وبنها التعليمي، وطوخ المركزي، وشبين القناطر المركزي، وقليوب التخصصي، ومستشفى جراحات اليوم الواحد في بهتيم بشبرا الخيمة، بالاضافة إلى القومسيون الطبي ببنها، وبدأت اللجان أعمالها اعتباراً من يوم الجمعة الماضية، بعد استلام نماذج الكشف المعتمدة من وزراة الصحة.

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