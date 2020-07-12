31 مرشح محتمل لـ"الشيوخ" يجرون الكشف الطبي في مستشفيات القليوبية

أعلنت مستشفيات القليوبية، المخصصة من قبل الهيئة العليا للانتخابات، لإجراء الكشف الطبي على المرشحين لمجلس الشيوخ للدورة المقبلة، وهي "ناصر العام بشبرا الخيمة، وبنها التعليمي، وطوخ المركزي، والقناطر الخيرية"، استقبال 31 مرشح محتمل حتى الآن.

وقال الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، إن المستشفى تلقى نموذج إجراء الكشف الطبي من مديرية الصحة بالقليوبية بقيادة الدكتور حمدى الطباخ، وبدأت في استقبال المرشحين لإجراء الكشف لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حيث استقبلت حتى الآن 12 مرشحا.

فيما أعلن الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية، استقبال مرشح وحيد فقط لمجلس الشيوخ لإجراء الفحص الطبي اللازم، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

من ناحيته قال الدكتور أحمد يوسف، مدير مستشفى طوخ المركزي، إن 15 مرشحا لمجلس الشيوخ أجروا الفحص الطبي المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفى السياق ذاته، قالت الدكتور أمنية خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي، والمخصصة ضمن المستشفيات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المستشفى استقبل 3 مرشحين لإجراء الفحص الطبي، موضحة أن المستشفى مخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور حمدى الطباخ، وكيل الوزارة، أعلنت تخصيص 4 مستشفيات بنطاق المحافظة؛ للكشف الطبى على راغبى الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

ومن المقرر فتح باب التقدم للترشيح فى انتخابات مجلس الشيوخ، المزمع عقدها أغسطس المقبل، ابتداءً من اليوم السبت، وحتى 18 من نفس الشهر، بالمحاكم الابتدائية في المحافظات.