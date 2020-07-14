مستشفيات القليوبية تستقبل 45 مرشحا بـ"الشيوخ" لإجراء الكشف الطبي

واصلت مستشفيات القليوبية، المخصصة من الهيئة العليا للانتخابات، لإجراء الكشف الطبي على المرشحين لمجلس الشيوخ للدورة المقبلة، وهى "ناصر العام بشبرا الخيمة، وبنها التعليمي، وطوخ المركزي، والقناطر الخيرية"، استقبال المرشحين المحتملين لإجراء الكشف الطبى.

قال الدكتور محمد ناجى، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، إن المستشفى تلقى نموذج إجراء الكشف الطبى من مديرية الصحة بالقليوبية بقيادة الدكتور حمدى الطباخ، موضحا أنه تم استقبال 20 مرشحا لإجراء الكشف لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حتى الآن.

أكد الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية، استقبال مرشح وحيد فقط لمجلس الشيوخ لإجراء الفحص الطبى اللازم، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

قال الدكتور أحمد يوسف، مدير مستشفى طوخ المركزى، إنه تقدم 18 مرشحا حتى الآن لمجلس الشيوخ لإجراء الفحص الطبى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات وبدورها،

قالت الدكتورأمنية خليفة مدير مستشفى بنها التعليمى، والمخصصة ضمن المستشفيات التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المستشفى استقبلت 6 مرشحين لإجراء الفحص الطبى، موضحة أن المستشفى مخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور حمدى الطباخ، وكيل الوزارة، أعلنت تخصيص 4 مستشفيات بنطاق المحافظة؛ للكشف الطبى على راغبى الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.