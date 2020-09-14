بدء محاكمة حبيبة ووالدها بتهمة قتل طالب الرحاب

بدأت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، جلسة محاكمة المتهمة حبيبة أشرف ووالدها وآخرين بتهمة الاشتراك في جريمة قتل خطيب الأولى "طالب الرحاب"، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة الطبيب الشرعي.

وأحال النائب العام السابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام اشتراك المتهمين في واقعة قتل المجني عليه بسام أسامة، يوم 19 أغسطس 2018، بمنطقة الرحاب، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين حبيبة ووالدها وسائقهما عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه بها، وأعد صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا، بينما ساعدهم باقي المتهمين والاشتراك معهم في الجريمة.

وخلصت التحقيقات أيضا إلى خلاف نشب بين المتهم الأول "أشرف" والد حبيبة، والمجني عليه، بعدما اكتشف الأخير تورط الأول في تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن، حيث عزم المتهم وباقي المشتركين معه على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجني عليه إليها عن طريق "خطيبته" حبيبة، واشتركوا جميعا في قتله وأخفوا جثته بدفنها في حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.