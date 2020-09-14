عاجل.. مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

ويناقش رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، تطورات أوضاع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، والتقارير المقدمة من الجهات المعنية المختلفة له.

وسنوافيكم بالتفاصيل عقب نهاية الاجتماع.