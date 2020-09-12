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أديب عن قرارات رئيس الوزراء في مخالفات البناء: "مدبولي كان جريئا"

كتب:

شريف سليمان
10:49 م | السبت 12 سبتمبر 2020
الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن يدفع المتصالحون على المخالفات في الريف المصري الحد الأدنى من أسعار التصالح "محترم"، ويأتي إضافة للقرارات التي تراعي البعد الاجتماعي.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "الحكاية تحلحلت وتلحلحت وتمرحلت، ورئيس الوزراء تحدث عن أهمية رسم الخط الأحمر في مخالفات البناء، وعدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى".

وتابع، أن رئيس الوزراء كان جريئًا خلال حديثه في صباح اليوم، حول ملف مخالفات البناء، وأكد على القبض على عدد كبير من الفاسدين، مشددًا على أهمية محاسبتهم.

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