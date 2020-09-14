تجديد حبس 4 سائقين "توك توك" قتلوا زميلهم لسرقته بالخصوص

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية، في محافظة القليوبية، اليوم، تجديد حبس 4 متهمين بقتل سائق "توك توك" في مدينة الخصوص، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة الثالثة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين "أحمد ي."، و"مصطفى س."، و"عمرو أ."، و"طه أ."، قتل المجني عليه "أحمد م."، وإشعال النار في جثته، لإخفاء معالم الجريمة، بغرض سرقة المركبة الخاصة بالمجني عليه.

وأمرت النيابة باستعجال تقرير الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه، إلى جانب استعجال تحريات رجال المباحث بمركز الخانكة، لسرعة إحالة الواقعة للمحاكمة.

وكان مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، تلقى إخطاراً من رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، بورود بلاغ من أهالي منطقة "عرب العليقات"، بالعثور على جثة لشخص مجهول، بها حروق في مختلف أنحاء الجسم.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث، بإشراف اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد خالد محمدي، رئيس مباحث المديرية، وبالانتقال والمعاينة تبين أن المجني عليه سائق "توك توك"، يقيم بمدينة الخصوص، ودلت التحريات على قيام 4 من زملائه بالتخلص منه لسرقة المركبة، فطلبوا منه توصيلهم إلى منطقة "عرب العليقات" بالخانكة، حيث قاموا بتوجيه عدة طعنات قاتلة له، وأشعلوا النار في جثته.

تم إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.