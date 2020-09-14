إنفوجراف.. 9 نصائح من "القومي للحوكمة" لكتابة سيرة ذاتية ناجحة

قدم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نصائح مهمة للراغبين في بناء سيرة ذاتية بغرض تقديمها إلى الجهات الباحثة عن من يشغلون الوظائف الشاغرة لديها.

المعهد وبطريقة مبتكرة، اعتمد على مجموعة من الرسوم التوضيحية "الإنفوجراف" بهدف توضيح كتابة السيرة الذاتية، وذلك على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

ولخص المعهد روشتته لكتابة سيرة ذاتية ناجحة في 9 نصائح، تعرضها "الوطن" في النموذجين التوضيحيين التاليين: