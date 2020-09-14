أبشر تجيب عن أسئلة مهمة عن خدماتها.. أبرزها تمديد التأشيرة

أبشر الإلكترونية، منصة أطلقتها السلطات السعودية، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، إجابات عن أبرز الأسئلة الخاصة بالخدمات التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني، وتستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

أسئلة شائعة عن منصة أبشر الإلكترونية

- هل يمكن تجديد الهوية الوطنية التي تنتهي بعد شهر من الآن؟

يمكن تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها من خلال خدمة مواعيد الأحوال المدنية.

- كيف يتم استلام رخصة السير بعد تجديدها من خلال منصة أبشر؟

بالدخول على خدمة توصيل الوثائق - طلب توصيل جديد، ثم اختيار رخصة السير وسداد رسوم التوصيل وتصلك من خلال عنوانك الوطني "واصل".

- ماذا يتيح لي حسابي في منصة أبشر؟

يتيح لك تنفيذ العديد من الخدمات إلكترونيًا، كما يمكنك الاطلاع على دليل الخدمات في أعلى صفحة الدخول في منصة أبشر.

- هل خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة من خلال منصة أبشر دائمة أم أنّها متاحة حاليًا وسيتم إلغاؤها لاحقًا؟

الخدمة من ضمن الخدمات المؤتمتة الدائمة التي تقدمها منصة أبشر.

- تم تفويضي من قبل شخص لاستلام بطاقة الهوية الوطنية، ووصلتني رسالة نصية بالتفويض، هل يتطلب الدخول لمنصة أبشر للموافقة على التفويض؟

لا يتطلب ذلك.

- كيف يتم إلغاء البلاغ عند فقدان بطاقة الهوية الوطنية بعد العثور عليها؟

لا يمكنك إلغاء البلاغ، يتوجب عليك طلب وثيقة بدل فاقد لإصدار هوية وطنية جديدة بالدخول على حسابك ثم اختيار "خدماتي - خدمات - الأحوال المدنية - طلب وثيقة بدل فاقد".

- هل إعطاء اسم المستخدم وكلمة المرور في منصة أبشر لمكتب خدمات عامة لإنجاز معاملة ما يعرضني للضرر أو السرقة؟

نعم بيانات حساباك مسؤوليتك لا تشاركها مع أشخاص آخرين، فوض إلكترونيًا الشخص المناسب لتنفيذ خدمات حسابك.

- هل يمكن للمقيم إصدار شهادة الميلاد لمولود داخل المملكة؟

حاليًا لا يمكن ذلك، ويتم حجز موعد في الأحوال المدنية لتنفيذ الخدمة.

- هل يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية؟

نعم يمكنك ذلك من خلال الدخول على حسابك ثم اختيار استعلامات من قائمة "خدماتي - المرور - الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية - استعلام عام برقم الهوية".

- تم تقديم بلاغ عن طريق منصة أبشر عن تغيب عاملة منزلية، هل يحتاج مراجعة أحد الجهات المعنية بعد تقديم البلاغ؟

لا يتطلب مراجعة أي جهة بعد تقديم البلاغ إلكترونيًا.

- لدي سائق خاص خارج المملكة لديه تأشيرة خروج وعودة منتهية، هل أستطيع تمديدها من خلال منصة أبشر؟

نعم يمكنك ذلك، بالاطلاع على حسابك ثم اختيار المكفولين "خدمات - خدمات التأشيرات - اختيار المقيم - تمديد التأشيرة".

- هل يمكن فتح حساب أبشر خاص بالزوجة؟

نعم، ويشترط وجود بطاقة الهوية الوطنية للتسجيل في منصة أبشر.

- رقم الجواز المسجل في منصة أبشر قديم ولا يعمل وأرغب في استخدام رقم آخر؟

يجب عليك تحديث رقم الجوال من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية القريبة منك، ولمعرفة ومواقع الأجهزة واختيار مراكز التسجيل والتفعيل في أسفل صفحة أبشر.

- يوجد لدي رصيد مدفوعات لم يستخدم، ما هي طريقة استرجاعه؟

يتم استرجاع المبالغ من خلال حساب البنك المسدد منك إلكترونيًا، أو عن طريق التواصل مع المركز الوطني "آمر" عبر الرقم 199099.

- هل يمكن تسجيل رقم جوال في حسابين في منصة أبشر؟

لا يمكن تسجيل رقم جوال في حسابين مختلفين في منصة أبشر حيث أن تسجيل الجوال في حساب آخر سيتوقف الدخول إلى الحساب السابق.

- كيف يتم نقل كفالة سائق من خلال منصة أبشر؟

يتم ذلك من خلال الدخول على خدمة نقل الخدمات واتباع خطوات الخدمة، حيث يتم رفع الطلب من صاحب العمل الحالي ثم يتم قبوله من صاحب العمل الجديد.

- كيف يتم عمل خرج ولم يعد لأفراد الأسرة عبر منصة أبشر؟

يتم ذلك من خلال الدخول على حسابك واختيار خدماتي (خدماتي - الخدمات العامة - الرسائل والطلبات - المديرية العامة للجوازات) ثم إرسال الطلب.