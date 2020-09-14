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الحكومة توافق على عودة المهرجانات بشروط

كتب:

محمد مجدي
03:02 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عودة المهرجانات، شرط أن يكون الافتتاح والختام في مناطق مفتوحة، وحال العرض المسرحي والسينمائي يكون بنفس الشروط (50% من الطاقة الاستيعابية للمكان).

كما وافقت اللجنة على عودة معرض الكتاب بالإسكندرية في مناطق مفتوحة، شرط الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية والبيئية.

كان مدبولي ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

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