الحكومة توافق على تنظيم "أهلا بالمدارس" وعودة "محو الأمية"

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على السماح بفتح معرض أهلا بالمدارس في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، في الفترة من 20/9/2020 وحتى 28/9/2020، شرط الحفاظ على الإجراءات الاحترازية وشروط التهوية، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة.

كما وافقت اللجنة على إعادة استئناف أنشطة تعليم الكبار وعودة فصول محو الأمية، بالقواعد ذاتها والاشتراطات الصحية والاحترازية المتفق عليها في الأماكن المغلقة.

وكان مدبولي ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.