لجنة طبية لبيان عذرية المتهمة بقتل "طالب الرحاب"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، جلسة محاكمة المتهمة حبيبة أشرف ووالدها وآخرين بتهمة الاشتراك في جريمة قتل خطيب الأولى "طالب الرحاب"، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لسماع خبير الاطباء الشرعييين، والشاهد التاسع، وأمرت المحجمة بتشكيل لجنة ثللاثية من اساتذة النساء طب عين شمس لتوقيع الكشف الطبي علي المتهمة الثانية "حبيبة" لبيان عما اذا كانت بكر او فض غشاء بكارتها.

النائب العام السابق، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام اشتراك المتهمين في واقعة قتل المجني عليه بسام أسامة، يوم 19 أغسطس 2018، بمنطقة الرحاب، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين حبيبة ووالدها وسائقهما عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه بها، وأعد صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا، بينما ساعدهم باقي المتهمين والاشتراك معهم فى الجريمة.

التحقيقات خلصت أيضا إلى خلاف نشب بين المتهم الأول "أشرف" والد حبيبة، والمجنى عليه، بعدما اكتشف الأخير تورط الأول فى تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن، حيث عزم المتهم وباقى المشتركين معه على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجنى عليه إليها عن طريق "خطيبته" حبيبة، واشتركوا جميعا فى قتله وأخفوا جثته بدفنها فى حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.