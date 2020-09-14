موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي النادي الأهلي والاتحاد السكندرية، مساء اليوم الاثنين 14 سبتمبر الحالي، في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2019-2020، إذ يملك الفريق الأحمر في مباراة اليوم فرصة حسم لقب الدوري للمرة 42 في تاريخه بشرط تحقيق الفوز.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في الثامنة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي

وتُنقل المباراة التي تجمع الأهلي والاتحاد السكندري على استاد برج العرب بالإسكندرية عبر قناة "أون تايم سبورت"، ويتولى التعليق عليها بلال علام ومؤمن حسن.

ترتيب الفريقين في الجدول

ويدخل الأهلي مباراة اليوم، محتلًا صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 71 نقطة، متفوقًا بفارق كبير من النقاط عن الزمالك أقرب منافسيه صاحب المركز الثاني بـ55 نقطة، ويملك الاتحاد السكندري 36 نقطة، محتلًا المركز الخامس من 25 مباراة خاضها في المسابقة، حيث فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر 5 مباريات.

وأسندت لجنة الحكام، بالاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، إلى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، ويعاونه تحسين أبو السادات وشهاب راشد، ومحمد العدوي حكم رابع، ومحمد سلامة حكم فيديو، ومبروك نبيل، مساعد حكم فيديو.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي

وأعلن طلعت يوسف قائمة فريقه لمواجهة الأهلي والتي ضمت 26 لاعبًا، والتي جاءت كما يلي:

محمود الزنفلي، عمرو خليل، فارس السيد، محمود رزق، عمر الميداني، إسلام جمال، أسامة العزب، السيد سالم، مروان النجار، صبري رحيل، محمود شعبان، نور السيد، يوسف حسن، مروان عطية، عبدالغني محمد، كريم الديب، خالد الغندور، هشام محمد، أحمد راشد، أحمد حجي، أنيس سالتو، رزاق سيسيه، خالد قمر، أحمد رفعت، أيمن غباشي، محمد الصباحي.

يذكر أنّه لن يستطيع أي فريق الوصول إلى 74 نقطة، خاصة أنّ نادي الزمالك تتبقى له 7 مباريات فقط، وسيُخصم منه 3 نقاط بنهاية الموسم بسبب انسحابه من مباراة القمة بالدور الأول، وبالتالي يكون أقصى عدد من النقاط يصل إليه الفريق الأبيض هو 73 نقطة، حال فوزه في كل مواجهاته المتبقية.