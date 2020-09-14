أديب : "هنبل الشربات ونفرح لفوز الأهلي بالدوري.. هعمل فرح بكرة"

مازح المستشار أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، ومحامي اللاعب صالح جمعة، الإعلامي عمرو أديب، قائلًا: "عاوزين بكرة نكسب وتبارك للأهلي على الدوري، أنا عارف إن حضرتك زملكاوي"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

ورد "أديب"، ضاحكًا: "طبعًا هبارك للأهلي من قلبي يا راجل، إذا مكنتش أنا أفرح للأهلي مين يفرح، ده أنا هعمل فرح بكرة، ده أنا هعمل شربات ونبل الشربات ونجيب ورد أحمر للأهلي، احنا هننبسط أكثر من الأهلي يأخذ الدوري، إحنا في ديك الساعة انت مش شايفيني مبسوط".

فيما رد المحامي بالنقض: "لا مش شايفك مبسوط، بس الأهلي هياخد الدوري قبل انتهائه بـ 8 أسابيع"، ويحتاج الأهلي للفوز مساء الغد على الاتحاد السكندري، من أجل حسم لقب بطولة الدوري بشكل رسميا للمرة الـ42 في تاريخه.