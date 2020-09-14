"مكتبة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" مركز إشعاع ثقافى فى خدمة الطلبة والباحثين

نقلة نوعية هائلة أحدثتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى التعليم العالى، من حيث الكم والكيف وفق الالتزام بمعايير الجودة العالمية فى نظم التعليم وطرق التدريس، إلى جانب الانفتاح على العالم الخارجى بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كبرى جامعات العالم وخاصة جامعات دول الاتحاد الأوروبى، ومن أهم الأسس التى استندت عليها جامعة مصر ‏للعلوم والتكنولوجيا فى القدرة على التطوير الواعد هى فكرة إنشاء مكتبة مركزية ضخمة حديثة شاملة تضم كل الامكانيات التى ‏يحتاجها الطلبة وهيئة التدريس لتولى أعلى المراتب العلمية، وذلك برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يجنح دائماً إلى كل ما هو جديد ويحرص بشكل مستمر على خلق وابتكار أفكار خارج الصندوق لتصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أهم وأبرز الجامعات المصرية الخاصة من خلال التجديد المستمر والتطوير الدائم والتواصل مع كبرى جامعات العالم وتوقيع بروتوكولات تعاون دولية من شأنها خلق قيمة مضافة للطالب الذى يدرس فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحيث يصبح قادراً على اقتحام سوق العمل بأحدث ما وصل إليه العلم فى العالم.

وفى إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على شحن طلابها بكل سبل المعرفة والثقافة، قامت بوضع تصميم فريد للمكتبة المركزية قد يضاهى تصاميم المكتبات العالمية، حيث تعد المكتبة ثان أكبر المكتبات فى مصر بعد مكتبة الاسكندرية، وتم تزويدها بأمهات الكتب والمراجع العلمية على أعلى مستوى لتهدف من ‏خلالها إلى دعم المجتمع الأكاديمى وكافة الباحثين في جميع التخصصات بشكل عام، وتوفير ثقافة ‏عامة في كل المجالات، وتعتبر المكتبة حلقة الوصل بين الطالب والأستاذ من حيث توفير وسائل التعلم، والتنسيق مع اللجان المختلفة داخل الكليات لتقنين عمليات اختيار الكتب المراد شراؤها طوال ‏العام أو عن طريق معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتدعم المكتبة إثراء عملية البحث العلمي داخل مجتمع ‏الجامعة، وتستخدم كل الأساليب العالمية والعربية في جميع عملياتها الفنية، وتعمل على توفير مصادر المعلومات المختلفة ‏والحديثة للمجتمع الأكاديمي باختلاف اهتماماته العلمية.‏

وتوفر المكتبة المركزية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كافة السبل لتسهيل البحث العلمى من خلال التعاون مع أعضاء مجتمع ‏الجامعة، وحصلت المكتبة على رمز دولى مميز خاص بها من مكتبة ‏الكونجرس الأمريكية وهو ‏EG-SoMUST، وهو يستخدم في معيار مارك لإنشاء وتبادل التسجيلات ‏الببليوجرافية بشكل معيارى مما يسهم فى تحقيق معايير الجودة التي تسعى لها إدارة المكتبات بالجامعة.‏

وتهدف المكتبة إلى تلبية احتياجات المستفيدين من داخل الجامعة وخارجها، والعمل كمركز للثقافة ‏المعلوماتية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب باختلاف اهتماماتهم الموضوعية والبحثية ‏والدراسية وتوطيد العلاقات مع المكتبات الأكاديمية الأخرى ومراكز المعلومات المتخصصة فى العالم ‏والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين داخل الجامعة من خلال الخدمات المُقدمة من المكتبة.‏

وتفتح المكتبة أبوابها على مدار 12 ساعة يوميا لتوفير أقصى وقت للطلاب والباحثين، حيث تستعد خلال الفترة المقبلة لاستقبال جميع الباحثين الذين يطرقون بابها، إذ تتضمَّن المكتبة خدمات ‏المعلومات الببليوجرافية والاستعارات الداخلية والخارجية وخدمات المراجع وتسليم الوثائق الإلكترونية ‏وتعمل على تسهيل الوصول إلى المعلومات سواء عن طريق الفهرس الإلكتروني أو المستودع الرقمي ‏أو قواعد بيانات بنك المعرفة المصري إلى جانب مجموعاتها العامة من الكتب والمراجع، كما تحتوي على ‏المراجع المُتخصصة في مجالات العلوم الطبيَّة والبيولوجية والهندسة والإعلام واللغات وعلم الآثار ‏وتكنولوجيا المعلومات وسائر التخصصات العلمية التي يتم تدريسها بكليات الجامعة، لتخدم مجموعاتها ‏جميع المجالات العلمية والثقافية والإبداعية كما تُقدم المكتبة فُرص تدريب جيدة للطلاب المتخصصين في ‏علوم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات لكي تستفيد المكتبة من ضمان التطوير المستمر من خلال الجهود ‏المشتركة بين الأكاديمين وأمناء المكتبات.‏

المكتبة مزودة بأمهات الكتب والمراجع وتتضمن خدمات ‏المعلومات الببليوجرافية ويتردد عليها 2000 زائر يوميا

وتم تجهيز مكتبة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المركزية على أعلى مستوى حيث بلغت مساحة المبني ‏‏2500 متر مربع، ويصل عدد المترددين يوميًا عليها إلى حوالي 2000 شخص ما بين طلاب وأعضاء ‏هيئة تدريس وعاملين بالجامعة ومجتمع الباحثين، وتضم المكتبة حوالي 67000 كتاب ما بين كُتب ‏مُتخصصة وثقافية وتتفاوت عدد النسخ المتاحة لكل كتاب ما بين نسخة ونسختين وأكثر وتضم المكتبة ‏المئات من الكتب والرسائل العلمية والمراجع المتخصصة في كافة المجالات سواء الطبية أو الهندسية أو ‏العلمية والتي تخدم جميع كليات الجامعة بالإضافة إلى الكتب الثقافية والأدبية والدينية، كما تم تجهيز ‏قاعة اطلاع خارجية مُلحقة بالمكتبة المركزيةWorking Space‏ ، لإجراء فاعليات، وندوات، وأنشطة ‏وعروض الكُتب لمكتبات بيع الكُتبBookstores‏ في مساحة المكتبة الخارجية.‏

وتتيح المكتبة المركزية خدمة الاطلاع الداخلي من خلال القاعة الرئيسية التي يتوفر بها المساحة ‏المناسبة والإضاءة والتهوية الصحية والسليمة بجانب التجهيزات اللائقة من مقاعد ومناضد للقراءة ‏ورفوف مناسبة لكل أوعية المعلومات التي قد تضمها القاعة بالإضافة إلى تحصينها ضد الضوضاء، ‏وتستقبل جمهور الباحثين من داخل وخارج الجامعة وتقدم العديد من الخدمات منها خدمة التصوير ‏والاطلاع الداخلي والجولات الإرشادية التى تعقد في بداية كل فصل دراسي للمستفيدين، بهدف تعريف ‏وإرشاد مجتمع المستفيدين بخدمات المكتبة ومقتنياتها وخدمة المراجع وخدمات الباحثين والتى تتمثل في ‏الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يوجهها.‏