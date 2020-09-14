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اليوم.. حفل زفاف الفنانة ديانا كرزون على خطيبها معاذ

الحفل بدون معازيم بسبب إجراءات كورونا

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محمود الرفاعى
04:46 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
ديانا كرزون

ديانا كرزون

أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، إقامة حفل زفافها على خطيبها الإعلامي معاذ، اليوم الاثنين، متأسفة عن عدم قدرتها بدعوة جميع الأهل والأحباب والأصدقاء ليشاركوها الفرحة، احتراماّ لتعليمات السلامة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت "ديانا"، عبر "إنستجرام": "كثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتّعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".

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