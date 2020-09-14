التفاصيل الكاملة لـ أهلا مدارس: تخفيضات تصل لـ 20%.. وبيع "السبلايز"

كشف أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين، تفاصيل عودة معرض أهلا مدارس المقرر إقامته في 20 سبتمبر المقبل بعد موافقة اللجنة العليا الحكومية لإدارة أزمة كورونا على تنظيم المعرض.

وأوضح حسام لـ"الوطن"، أن المعرض سيقام في مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، ويستمر لمدة أسبوع واحد من 20 لـ27 سبتمبر، على أن يستمر حتى 20 أكتوبر داخل فروع السلاسل المكتبية والمكتبات، قائلا: "اتفقنا أن يكون المعرض في مركز المؤتمرات لمدة أسبوع على أن تستمر نفس السلاسل والمكتبات التي ستشارك في المعرض، في تقديم العروض والخصومات بفروعها حتى 20 أكتوبر".

وأشار إلى أن أنه سيتم إقامة معارض متنقلة بالقاهرة الكبرى، لتوصيل السلع لأكبر قدر ممكن من المواطنين، فضلا عن تنظيم معارض فرعية لـ"أهلا مدارس" بعدد من المحافظات بمعرفة الغرف التجارية.

التموين: بيع الزي المدرسي ومنتجات غذائية داخل أهلا مدارس

وعن نسبة التخفيضات هذا العام، أوضح أنه تم الاتفاق مع كافة العارضين على تقديم نسبة خصومات وتخفيضات تصل لـ 20%، موضحًا أن المستهلك سيجد داخل المعارض كل ما يحتاجه لأبناءه مع دخول المدارس، بدءً من الزى المدرسي، والأدوات المكتبية وما تطلبه المدارس مثل السبلايز، ومنتجات غذائية، ومنتجات مدرسية، وكل ما يحتاجه.

الحكومة تصدر 5 قرارات مهمة.. يبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن اللجنة أصدرت اليوم حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارا من الأسبوع المقبل، "21 سبتمبر"، والتي تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.

كما تمت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "سعد"، أنه تمت الموافقة كذلك على إقامة معرض "أهلاً بالمدارس" بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري، مع تنفيذ كل الاجراءات الاحترازية، وستتم إقامته بأرض المعارض، باعتباره حدثا هاما ينتظره أولياء الأمور ليخفف عنهم الأعباء.

كما تمت الموافقة على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.