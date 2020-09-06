جامعة القاهرة: نبحث إجراءات عودة الدراسة بفرع الخرطوم

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن فرع الجامعة بالسودان والمدارس المصرية شكلوا نقطة للتنوير والتعليم والثقافة وإعداد الكوادر البشرية في المجتمع السوداني، رغم إغلاق الفرع نتيجة لمتغيرات سياسية عام 1999.

وأضاف "علم الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر قررت استمرار عمل الفرع بشكل مؤقت بالقاهرة، حيث سيتم استقبال دفعة جديدة غدًا وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، موضحًا أنه يُجرى حاليًا بحث الإجراءات والمتطلبات الخاصة بعودة الدراسة في فرع الخرطوم.

وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من الإجراءات الملائمة لبدء الدراسة، وتوفير المباني، وتجهيز كل المنشآت بالمعدات والمعامل، وتوفير السكن لأعضاء هيئة التدريس وبعض الأمور اللوجستية، والاتفاق على أسلوب العمل، سيتم عودة العمل بالفرع كما كان.

وأضاف أنه يُجرى دراسة زيادة عدد الكليات بفرع الجامعة بالخرطوم حاليًا في إطار لجنة عليا شكلها رئيس الجامعة، والتي عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضي، وتواصل اجتماعها الأسبوع الجاري لدراسة كل المتطلبات الأكاديمية وغيرها لبدء الدراسة.