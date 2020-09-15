أسيوط تشارك في ورشة مشروع "التنمية المحلية" بشأن القضية السكانية

شارك وفد محافظة أسيوط في انطلاق ورشة عمل مشروع وزارة التنمية المحلية "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" والتي يتم تنظيمها بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة القاهرة خلال الفترة من 14 : 17 سبتمبر الجاري لبحث ومناقشة مهام وآليات تنفيذ المشروع الذي يتم تنفيذه بعدد من المحافظات هي الأعلى في معدلات الإنجاب والنمو السكاني بناء على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وذلك في إطار دعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 بشكل متكامل تنفيذاً لدور وزارة التنمية المحلية في القضية السكانية.

جاء ذلك بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شؤون مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام، والسفير الدكتور محمد حازي مستشار الوزير للتعاون الدولي والمشرف العام على المشروع، ودولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع ، وعدد من مستشاري المشروع وبمشاركة وفود من محافظات (أسوان ، الأقصر ، سوهاج ، وأسيوط ، قنا) وممثل عن الشباب المتطوع بكل وحدة سكانية بالمحافظات.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية للورشة كلمات الحضور واستعراض ما سيتم تنفيذه ببرنامج الورشة خلال الـ 4 أيام المقبلة، فضلاً عن جلسة للتعارف بين المشاركين وتبادل الخبرات بين المشاركين في المشروع سواء الفريق المركزي أو فرق المحافظات تلاها محاضرة لشرح أهداف المشروع والخطة التفصيلية للمشروع وأهم المؤشرات وآليات تحقيقها بالاضافة إلى نقاط وآليات التشبيك مع المبادرات المحلية والهيكل التنظيمي للمشروع والرؤية المستقبلية في 2020.

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء ـ خلال كلمتها ـ إن الهدف من الورشة بناء قدرات قوة العمل السكانية بالمحافظات لتحسين الأداء وأساليب العمل الجماعي لإدارة البرنامج السكاني والتعرف على نظام وأساليب تحليل وعرض البيانات فضلاً عن أساليب الشراكة الفعالة مع الوحدات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة للوصول للنتائج المرجوة ودور الشباب وبناء مهارات الدعوة لكسب التأييد في السياسات السكانية لافتة إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة بكافة مؤسساتها ووزاراتها بالقضية السكانية وتسريع الاستجابة المحلية لها وتحقيق الأهداف المرجوة منها والتي تساعد في تحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة التي تستهدف الدولة تحقيقها.

وأشاد اللواء حمزة درويش بالجهود المبذولة من قبل القائمين على تنفيذ المشروع سواء وحدة السكان المركزية أو الوحدات بالمحافظات وسرعة الاستجابة لهم بتنفيذ المشروع لافتاً إلى اهتمام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتنفيذ تلك الخطط الموضوعة بالتعاون مع المحافظات المستهدفة في هذا المشروع متمنياً في نهاية كلمته مزيد من التقدم في هذا الشأن والوصول للأهداف المرجوة من الخطة الموضوعة.

وأشار السفير محمد حجازي إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمديريات والهيئات العاملة في القضية السكانية والتكامل مع مشروعات تنمية الصعيد وحياة كريمة ونقاط وآليات التشبيك مع المبادرات المحلية الأخرى موضحاً أن وحدة السكان بالمحافظات هي وحدات محفزة ومنسقة بين كافة المديريات والجهات المعنية والجهات العاملة في مجال السكان وخاصة المجلس القومي للسكان مشيداً بالدور الفعال للوحدات السكانية بالمحافظات وسرعة وضع الخطط لتحقيق النتائج المستهدفة خلال الفترة الماضيةوأضافت دولت شعراوي أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل في عدة اتجاهات تخص القضايا السكانية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للسكان والعديد من الجهات الشريكة مشيرة إلى تقديم أوجه الدعم خلال تنفيذ المشروع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة موضحاً أن القضية السكانية واحدة من أهم القضايا القومية التي تهدف إلى تحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030 ومنهجية توطينها في خطط المحافظات.