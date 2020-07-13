"سُكان أسيوط" تشارك باجتماع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"

شارك أعضاء وحدة السكان بأسيوط، في الاجتماع الخاص بمناقشة خطة عمل وحدة السكان "الربع سنوي" بالـ 10 محافظات المشاركة خلال الفترة من (أبريل ـ يونيو) 2020، ضمن مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" باستخدام تطبيق "zoom" على الهاتف المحمول والإنترنت في ظل الإلتزام بقرارات الدولة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الحكومة بمنع الاجتماعات وحظر التجمعات ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال الاجتماع جرى استعراض خطة وحدة السكان بأسيوط "الربع سنوية" وما جرى تنفيذه خلال 3 أشهر، والتي تضمنت عقد اجتماع مع الشباب المتطوع عبر الـ"فيديو كونفرانس" بحضور منسق المسؤولية المجتمعية لاختيار الأفضل ووضع خطة النشاط بنسبة 40%، ورفع وعي الشباب المتطوع ومنسق المسؤلية المجتمعية ومسئول الإعلام عبر الفيديو كونفرانس عن فيروس "كورونا المستجد".

وسيتولى التدريب المسئول المختص بمديرية الصحة بأسيوط، والتي تحققت بنسبة 20% فضلًا عن توفير بيانات مصفوفة المؤشرات السكانية، والتي تمت بنسبة 75% والتنسيق مع المجلس القومي للسكان في تنفيذ المهام المشتركة بنسبة 70%، بالاضافة إلى التحضير لعقد اجتماع مع المجلس القومي للسكان بأسيوط بحضور منسق المسؤولية المجتمعية بوحدة السكان أسيوط ومسئول الإعلام، لوضع خطة عقد اجتماعات مع قوة العمل السكانية بالمراكز والمدن والقرى وهو ما تحقق بنسبة 20%، والتحضير لعقد اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان بنسبة 30%.

وجرى التحضير لعقد اجتماع مع منسق المسؤولية المجتمعية ومسئول الإعلام لمناقشة نسب المبادرات مع المجتمع المدني ورجال الأعمال بنسبة لا تقل عن 20%، وجرى متابعة توصيات اجتماعات اللجنة التنسيقية للسكان التي جرت خلال شهري يناير وفبراير ومارس على أن يتم استكمال متابعة تنفيذ باقي التوصيات خلال الاجتماعات التالية، وذلك لزيادة تفعيل العمل المطلوب في خفض معدل النمو السكاني بالمحافظة طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.

وناقش الاجتماع أهم التحديات التي تعوق تنفيذ بعض الأنشطة وسبل التغلب عليها والوصول إلى توافق حولها فضلًا عن مناقشة تصور الوحدات لخطة الوحدة السكانية خلال الفترة (يوليو ـ سبتمبر) 2020.

وفى سياق متصل، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام القضايا السكانية والعمل على الحد من الزيادة السكانية غير المبررة بكافة الطرق والتي تؤثر على جهود التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيقها بكافة القطاعات الخدمية، لافتًا إلى ضرورة رفع وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية.

وأشار المحافظ إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني لدعم القضية السكانية، والتنسيق والتعاون لتنفيذ وتحقيق أهداف مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، الذي يتم تنفيذه بعدد من المحافظات من بينها محافظة أسيوط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA والمجلس القومي للسكان للحد من الزيادة السكانية، ورفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني بقدر الإمكان، وذلك رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.