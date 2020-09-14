الحكومة تقترض 9.4 مليارات جنيه محليا بسندات خزانة أجل 3 و7 سنوات

جمعت وزارة المالية اليوم، نحو 9.4 مليارات جنيه، بعد إصدار سندات خزانة آجل 3 و7 سنوات.

وبحسب بيانات وزارة المالية اليوم، اقترضت الوزارة بقيمة 6.6 مليارات جنيه من السوق المحلي، مقابل إصدار سندات خزانة آجل 3 سنوات تستحق في 7 يوليو 2023، بتاريخ إصدار 14 سبتمبر 2020 بمتوسط أسعار فائدة 14.19%.

بينما اقترضت 2.8 مليارات جنيه مقابل سندات خزانة آجل 7 سنوات، تستحق في 7 يوليو 2027، بتاريخ إصدار 14سبتمبر الحالي بمتوسط أسعار فائدة 14.40%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها وتعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسّع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسّع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.