عاجل.. الإمارات تجيز الاستخدام الطارئ للقاح كورونا

أجازت وزارة الصحة الإماراتية الاستخدام الطارئ للقاح كورونا لأفراد خط الدفاع الأول، وفقا لما أعلنته قناة "العربية" فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت نهاية أغسطس الماضى، تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 70,231 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، أن البيانات الواردة، سجلت وفاة مصابين اثنين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 384 حالة.

وأشار البيان إلى تسجيل شفاء 331 حالة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 60,931.