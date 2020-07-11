الصحة الإماراتية: تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، إجراء أكثر من 58 ألف فحص جديد، لفئات مختلفة في المجتمع، وساهم ذلك في الكشف عن 403 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 54.453 حالة.

وأضافت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ عدد الوفيات 331 حالة، وشفاء 679 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 44.648 ألف حالة.